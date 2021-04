"Meu ombro saiu do lugar", diz Flávio Bolsonaro após acidente Incidente ocorreu no último sábado (17) na praia de Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE). Senador está sem dor e fará exames

Na imagem, senador Flavio Bolsonaro (Rep-RJ) Evaristo Sá/AFP - 22.03.2021

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) confirmou, neste domingo (18), que sofreu um acidente de quadriciclo em São Gonçalo do Amarante (CE).

O acidente ocorreu no último sábado (17) na praia de Taíba. "Sofri uma queda leve e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão", afirmou Bolsonaro.

Flávio rechaçou o vídeo que circula nas redes sociais e exibe o acidente. "É fake, não sou eu", disse, acrescentando que tampouco usou avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão.

O vídeo que está circulando sendo atribuído a mim é Fake, não sou eu! Também é Fake que usei avião da FAB. Obrigado a todos que se preocuparam comigo!  — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 18, 2021

De acordo com a imprensa cearense, Flávio, a esposa, a dentista Fernanda Bolsonaro, e os filhos do casal estavam no Ceará desde a última quinta-feira (15). A família estava acomodada em hotel de luxo recém-inaugurado, com diárias a partir de R$ 3,5 mil.