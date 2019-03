Meu sonho sempre foi libertar o Brasil da esquerda, diz Bolsonaro Em jantar com intelectuais em Washington, presidente falou ainda da aproximação do Brasil com EUA Bolsonaro nos EUA

Bolsonaro atacou ideologia de esquerda nos EUA Divulgação Presidência da República

Em jantar com intelectuais na noite deste domingo (17), em Washington, o presidente Jair Bolsonaro disse que a “Presidência aconteceu pra ele, já que nem a sua mulher acreditava que a eleição seria possível quatro anos atrás”.

No primeiro compromisso de sua primeira visita de trabalho aos Estados Unidos, ele disse que seu sonho era libertar o País da ideologia de esquerda.

- O que eu sempre sonhei foi libertar o Brasil da ideologia nefasta de esquerda. (...) Nosso país caminhava para o socialismo, para o comunismo. Quis a vontade de Deus, entendo dessa maneira, que dois milagres aconteceram. Um é a minha vida e outro é a eleição. E essa missão que me foi dada e Ele (Deus) me dará mais do que coragem. Me dará inteligência, determinação e boas pessoas ao meu lado. Como tenho aqui 7 ministros, pra levar adiante o que queremos deixar no tocante à democracia, à liberdade para os nossos filhos.

O presidente também falou do bom momento das relações entre os dois países e disse esperar que o Brasil seja grande, como os Estados Unidos dia grandes. Trump e Bolsonaro terão uma reunião de trabalho nessa terça (19).

- O caminho é sempre o mesmo. Sempre estamos juntos. Apesar de parecer que estamos de lados opostos. Mas estamos do mesmo lado. Nós queremos construir o melhor para o nosso País. Eu quero aqui nesse encontro com o presidente Donald Trump buscar maneiras de trabalharmos juntos para o bem dos nossos povos. Eu quero o Brasil grande como o Trump quer os Estados Unidos grande. Partindo desse princípio poderemos pavimentar dias melhores para os nossos povos.