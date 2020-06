Do R7

Michele Bolsonaro participa de live com primeiras-damas de 13 países Evento mostrou vídeos sobre meio ambiente produzidos por primeiras-damas de 13 países da América Latina e do Caribe Michele Bolsonaro participa de live para comemorar Dia do Meio Ambiente

Divulgação/PR

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, participou nesta sexta-feira (5) de um encontro mundial de outras 12 primeiras-damas de países da América Latina e Caribe com jovens e professores de todo o mundo para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Durante o evento, foram exibidos vídeos sobre o meio ambiente produzidos pelas primeiras-damas destes países, incluindo a brasileira. A live foi organizada pelo projeto Scholas Occurrentes, fundado pelo Papa Francisco em Roma e contou com a participação, das primeiras-damas da Argentina, Belize, Colômbia, Honduras, Equador, e Panamá, que dividiram a participação com a primeira-dama brasileira.

Michele Bolsonaro, inclusive, chegou a participar da leitura da encíclica papal [um comunicado] sobre meio ambiente, fazendo a interpretação em Libras (Língua Brasileiras de Sinais) do conteúdo.

A Alma é formada por primeiras-damas de 13 países da América Latina e Caribe e busca apoiar projetos sociais com foco nas crianças e mulheres. Suas ações incentivam ainda a troca de experiências, a colaboração mútua e o desenvolvimento de programas conjuntos de impacto. A idealizadora do projeto foi a primeira-dama do Paraguai, Silvana Abdo.