Michelle Bolsonaro divulga doações contra coronavírus em rede social

A primeira-dama Michelle Bolsonaro em vídeo Reprodução/Instragram

A primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou campanha de doações contra os efeitos do coronavírus nas redes sociais. "Neste momento de crise, a união e a solidariedade são ferramentas essenciais para enfrentarmos e vencermos os efeitos negativos do coronavírus", afirma em vídeo.

Por meio do Programa Pátria Voluntária, a Campanha Todos por Todos, da Casa Civil, e a Fundação Banco do Brasil, foi lançada a Arrecadação Solidária na última terça-feira (7) para ajudar a população em situação mais vulnerável.

As doações podem ser realizadas por transferência bancária ou via cartão de crédito, por pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior. O valor mínimo é R$ 30. Para participar, pessoas físicas ou jurídicas podem acessar a plataforma do Pátria Voluntária (patriavoluntaria.org) ou o site do Todos por Todos (www.gov.br/todosportodos).

Outras organizações civis também podem organizar suas campanhas de doações na mesma plataforma. Segundo Michelle, pessoas que fazem parte de organização sem fins lucrativos podem se cadastrar.

A prioridade do projeto é atender a pessoas no grupo de risco, principalmente os idosos, e demandas sociais das comunidades vulneráveis. Um conselho será designado pela Casa Civil, com membros de diferentes ministérios, para decidir sobre as regiões e causas cadastradas que receberão recursos.

O Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado (Pátria Voluntária) é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e conta com um conselho presidido pela primeira-dama. A plataforma já conta com mais de 300 instituições cadastradas.