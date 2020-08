Do R7

Michelle Bolsonaro diz que está curada da covid-19 Primeira-dama publicou em seu instagram o exame; ela também agradeceu as orações e o carinho das pessoas que torceram por sua recuperação

Michelle e Jair foram infectados no mesmo período Adriano Machado/Reuters - 06.03.2020

A primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou neste domingo (16) em seu Instagram um exame que mostra resultado negativo para a covid-19, que mostra que ela está livre da doença.

Michelle foi infectada há 17 dias. Ela foi acompanhada pela equipe médica da Presidência da República, assim como ocorreu com o presidente Jair Bolsonaro, que contraiu o vírus em 7 de junho e também está livre do novo coronavírus.

O teste de Michelle foi feito pelo laboratório Sabin, de Brasília. "Exame negativo. Obrigada pelas orações e por todas as manifestações de carinho", escreveu a primeira-dama na rede social.

Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, ela tomou o medicamento hidroxicloroquina, assim como fez seu marido, defensor do remédio.

Michelle perdeu há quatro dias a avó Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, vítima da doença responsável pela pandemia.

Maria Aparecida foi internada no início de julho após passar mal em casa, no Sol Nascente. Ela foi encontrada na porta da casa por vizinhos, que a levaram para o hospital.

Durante a internação, a idosa chegou a ser intubada por conta das dificuldades respiratórias causadas pelo novo coronavírus. Ela estava com 78% da capacidade pulmonar

Na sexta-feira (14) foi divulgado que Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente, com 20 anos, foi diagnosticado com a covid-19.

Renan é filho da ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle.

