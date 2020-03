Michelle Bolsonaro faz apelo para a doação de sangue em rede social

Primeira-dama faz apelo nas redes sociais Reprodução/Instagram

A primeira-dama Michelle Bolsonaro postou nas redes sociais um apelo para a doação de sangue durante a pandemia de coronavírus. Michelle alerta que nesse momento os hemocentros estão precisando de doações e os brasileiros podem ajudar.

"Estou certa de que o nosso governo está trabalhando dia e noite para cuidar da saúde da nossa população. Mas precisamos ajudar. Com os cuidados certos, podemos fazer a diferença e contribuir para salvar muitas vidas", afirma a primeira-dama.

Mas ela lembra também para os cuidados na hora de sair de casa. "Conforme as recomendações do Ministério da Saúde, ao sair para doar sangue redobre os cuidados, lave bem as mãos, e proteja a boca com a dobra do braço ao tossir ou espirra. Os hemocentros estão muito bem preparados para receber os doadores. Mas atenção, se estiver com sintoma de gripe, fique em casa."