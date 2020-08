Do R7

Michelle Bolsonaro lamenta morte da avó: 'Momento de tristeza e dor' Maria Aparecida Firmo Ferreira morreu aos 81 anos vítima de covid-19. Primeira-dama faz tratamento após ser diagnosticada com coronavírus

Primeira-Dama Michelle Bolsonaro Clauber Cleber Caetano/PR - 29.07.2020

O Palácio do Planalto divulgou nesta quinta-feira (13) nota em que destaca que a primeira-dama Michelle Bolsonaro lamenta a morte da avó dela. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, morreu nesta quarta-feira (12), em Ceilândia (DF), vítima de covid-19.

"A primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu com pesar a notícia sobre o falecimento da avó. Ela sente e afirma que é um momento de tristeza e dor para toda a família", diz a nota.

"A senhora Michelle Bolsonaro lamenta que alguns parentes tratem certos momentos tão pessoais com oportunismo em desrespeito ao sofrimento de todos."

"A primeira-dama permanece recolhida em casa em tratamento contra o novo coronavírus e espera que o momento de luto seja respeitado, acima de quaisquer questões pessoais e familiares."

Maria Aparecida Firmo avó da primeira dama Michelle Bolsonaro Daniel Carvalho/Folhapress - 10.08.2019

A avó de Michelle estava internada na enfermaria do Hospital Regional de Ceilândia, o maior hospital público da região administrativa do Distrito Federal, desde 1º de julho. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do DF.

A reportagem apurou que Maria respirava por meio de traqueostomia e tinha comorbidades. Teve uma parada cardiorrespiratória às 2h da manhã. A equipe médica tentou a reanimá-la, mas não teve sucesso.