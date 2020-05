Michelle Bolsonaro participa de distribuição de cestas básicas

Michelle participa de entrega de cesta básica em lar de idosos em Brasília Reprodução/Instagram

A primeira-dama Michelle Bolsonaro tem participado de distribuição de cestas básicas a idosos e comunidades carentes. Usando máscara e cumprimentando com cotovelo ou com gesto de abraço a distância, Michelle divulgou em redes sociais ações para arrecadação de doações contra os efeitos do coronavírus.

As distribuições foram no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, em Brasília, e na comunidade Sol Nascente, em Ceilândia. "Que possamos cada dia mais ser acolhedores e ajudar os mais necessitados", afirmou a primeria-dama.

Primeira-dama entrega alimentos em comunidade Reprodução/Instagram

As doações fazem parte da campanha Arrecadação Solidária, lançado pelo Programa Pátria Voluntária, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, para ajudar a população em situação mais vulnerável.

As doações podem ser realizadas por transferência bancária ou via cartão de crédito, por pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior. O valor mínimo é R$ 30. Para participar, pessoas físicas ou jurídicas podem acessar a plataforma do Pátria Voluntária (patriavoluntaria.org) ou o site do Todos por Todos (www.gov.br/todosportodos).

A prioridade do projeto é atender a pessoas no grupo de risco, principalmente os idosos, e demandas sociais das comunidades vulneráveis. O Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado (Pátria Voluntária) é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e conta com um conselho presidido pela primeira-dama. A plataforma já tem mais de 300 instituições cadastradas.