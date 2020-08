Michelle Bolsonaro toma cloroquina e passa bem da covid-19

Primeira-dama no final de junho em cerimônia no Planalto Carolina Antunes/PR

Michelle Bolsonaro fez tratamento com hidroxicloroquina e se recupera bem da covid-19, segundo interlocutores do presidente. A primeira-dama está no Palácio da Alvorada desde que foi diagnosticada com a doença, há onze dias.

Assim como ocorreu com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Michelle está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República.

Bolsonaro foi diagnosticado com covid-19 em 7 de julho. Outros três testes confirmaram a presença do vírus, até o quarto exame confirmar o fim da infecção.

Durante o período em que cumpriu o isolamento social após ter sido diagnosticado, Bolsonaro manteve a rotina de reuniões - todas por videoconferência - no Palácio do Alvorada.

Assim que o presidente foi diagnosticado com covid-19, a primeira-dama e as duas filhas fizeram testes, que inicialmente deram resultado negativo.