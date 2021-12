Miguel e Helena são os nomes mais registrados no Brasil em 2021 Ranking da Arpen Brasil foi elaborado a partir de mais de 2 milhões de registros em 7.658 cartórios espalhados pelo país

Foram registrados 2,5 milhões recém-nascidos em 2021 Pixabay

Pelo segundo ano consecutivo, Miguel e Helena foram os nomes mais comuns registrados no país em 2021. O nome preferido para os meninos contou com 28.301 registros e o mais escolhido para as meninas marcou presença em 21.890 certidões de nascimento.

O ranking foi elaborado pela Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) a partir de mais de 2 milhões de registros em 7.658 cartórios.

Os dados mostram que outros nomes começaram a se destacar. É o caso de Gael que saiu da décima posição, em 2020, e assumiu a terceira colocação neste ano entre os preferidos para os recém-nascidos.

Na lista dos meninos, outros nomes podem virar tendência como Noah, Ravi, Isaac e Anthony. Eles apareceram pela primeira vez na lista dos 50 mais registrados.

Já entre as meninas, Eloa e Liz estrearam na lista deste ano. Ao mesmo tempo, Sophia, Maite e Antonella também passaram a aparecer pela primeira vez entre os nomes nacionais mais escolhidos nos cartórios.

De acordo com o levantamento, há ainda uma tendência pela escolha de nomes simples, curtos e bíblicos.

Confira o ranking nacional dos nomes mais registrados em 2021:

10 nomes masculinos mais registrados

1- Miguel (28.301)

2- Arthur (26.655)

3- Gael (23.973)

4- Heitor (22.368)

5- Theo (19.853)

6- Davi (18.304)

7- Gabriel (17.159)

8- Bernardo (15.935)

9- Samuel (15.563)

10- João Miguel (13.254)

10 nomes femininos mais registrados

1- Helena (21.890)

2- Alice (20.381)

3- Laura (18.448)

4- Maria Alice (14.677)

5- Valentina (11.643)

6- Heloísa (11.355)

7- Maria Clara (10.980)

8- Maria Cecília (10.850)

9- Maria Julia (10.235)

10- Sophia (10.163)