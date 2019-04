Militares do Exército reagem a ataque e matam uma pessoa no RJ Comando Militar do Leste informou que agressores eram assaltantes que atuavam na zona oeste da cidade Exército

Militares reagem a ataque de criminosos na zona oeste do Rio de janeiro jose lucena/Futura Press/Folhapress - 07.03.2018

Militares do Exército mataram um homem e feriram outro na tarde deste domingo (7) depois de atirar em um carro nas imediações do Piscinão de Deodoro, em Guadalupe, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o Exército, os militares depararam com um assalto, por volta das 14h40, e foram atacados pelos criminosos.

De acordo com o Exército, os militares responderam à agressão e atiraram contra o carro. O homem que morreu e o outro, que ficou ferido, segundo o Comando Militar do Leste, eram assaltantes.

No entanto, um morador da região divulgou um vídeo nas redes sociais em que afirma que as vítimas não eram assaltantes, mas integrantes de uma família que estava dentro do carro.

Um pedestre que passava pelo local também ficou ferido no tiroteio. O Exército não informou, porém, se o tiro que atingiu o pedestre partiu dos militares ou dos assaltantes.

O Comando Militar do Leste informou que o tiroteio em Guadalupe não tem relação com o confronto ocorrido na manhã deste domingo.