Militares que seriam condecorados por Bolsonaro sofrem acidente Eles participariam de inauguração de trecho da rodovia BR-163, no Pará. Veículo colidiu com caminhão, e coronel teve ferimentos na cabeça MIlitares que seriam homenageados por Bolsonaro sofrem acidente no PA

Helicóptero usado em resgate de militar ferido Reprodução

Cinco militares que seriam condecorados pelo presidente Jair Bolsonaro em evento no Pará, nesta sexta-feira (14), sofreram um acidente no trajeto e ficaram feridos. O evento marcou a inauguração do trecho pavimentado da rodovia BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará.

A colisão do veículo que eles ocupavam com um caminhão basculante provocou ferimentos na cabeça no coronel Carlos Octávio Krawutschke Cardoso, que precisou ser levado para um hospital em Novo Progresso (PA). Os outros quatro militares tiveram ferimentos leves.

Bolsonaro citou o fato durante o evento e pediu a oração de um pastor que estava na solenidade na cidade de Miritituba (PA).

Durante a inauguração, o presidente também afirmou que “ama nossos irmãos índios”.

