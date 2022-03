Milton encontrou pastores suspeitos de interferir no MEC ao menos 30 vezes Ministro da Educação recebeu Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura em seu gabinete durante reuniões com prefeitos Milton encontrou pastores suspeitos de interferir no MEC ao menos 30 vezes

A- A+

O ministro Milton Ribeiro em reunião com o pastor Arilton Moura (de camisa azul-claro), em 2021 Luis Fortes/MEC - 30.11.2021

Os pastores Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura, suspeitos de atuar de forma indevida no MEC (Ministério da Educação) para liberar recursos da pasta conforme os seus interesses, tiveram pelo menos 31 reuniões oficiais com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, desde que ele assumiu o posto, em julho de 2020.

Segundo a agenda oficial de Ribeiro, disponibilizada no site do ministério, a maior parte das reuniões foi com Arilton. Os dois estiveram juntos, pelo menos, 22 vezes. Já com Gilmar o ministro conversou em nove oportunidades. Em alguns casos, os dois pastores participaram da mesma reunião com o ministro.

Os encontros com os pastores tinham temas diversos, indo desde visitas de cortesia até reuniões com prefeitos, secretários municipais de Educação e reitores de universidades e institutos de ensino que oferecem cursos técnicos.

Em alguns dos compromissos, também estavam presentes servidores do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Arilton e Gilmar são suspeitos de liberar verbas oficiais do fundo, que teriam sido direcionadas ao atendimento de interesses privados do ministro da Educação.

Uma das reuniões entre os pastores e Ribeiro aconteceu em 13 de janeiro de 2021. Naquela data, os três conversaram com prefeitos de 33 cidades de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Pará, além de dois funcionários do FNDE, para discutir "alinhamento político", segundo o Ministério da Educação.

De acordo com a agenda de Ribeiro, ele chamou Arilton e Gilmar para outros nove encontros com prefeitos de ao menos 39 municípios. O tema de algumas dessas reuniões foi "obras", segundo o ministério. A pasta, no entanto, não especificou qual tipo de obra teria sido tratado pelo ministro e pelos pastores.

Ministro manteve reuniões mesmo depois de investigação

A maioria dos encontros de Ribeiro com os pastores aconteceu em 2021. Algumas das audiências, inclusive, ocorreram depois de agosto, mês em que a CGU (Controladoria-Geral da União) foi acionada pelo Ministério da Educação para apurar os supostos casos de tráfico de influência em prol de Arilton e Gilmar, que não têm cargo público.

Desde que o ministério procurou a CGU, em 27 de agosto de 2021, Ribeiro encontrou os pastores em quatro oportunidades, três delas ainda no ano passado: em 24 de novembro, 30 de novembro e 29 de dezembro.

Nessas reuniões, prefeitos de cidades de São Paulo e Minas Gerais, bem como um representante do IFNMG (Instituto Federal do Norte de Minas Gerais), também participaram das conversas.

A reunião mais recente do ministro com um dos pastores aconteceu no mês passado, quando ele recebeu Arilton no seu gabinete para uma audiência com a prefeita de Bom Lugar (MA), Marlene Silva Miranda.

O R7 questionou o Ministério da Educação sobre os constantes encontros de Ribeiro com os dois pastores, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.