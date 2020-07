Milton Ribeiro toma posse como novo ministro da Educação Evento no Palácio do Planalto, em Brasília, contou a participação virtual do presidente Jair Bolsonaro, que está isolado para tratamento da covid-19

Milton Ribeiro toma posse como ministro da Educação Reprodução/TV Brasil

Milton Ribeiro tomou posse como novo ministro da Educação, nesta quinta-feira (16), no Palácio do Planalto, em Brasília. O evento contou a participação virtual do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que está isolado se recuperando da covid-19.

"Quando recebi o honroso convite por parte do presidente para assumir o Ministério da Educação, entre outras coisas, ele me disse: ‘Olhe com carinho para a educação das crianças e ao ensino profissionalizante’. Hoje, publicamente, assumo o compromisso de que seguiremos essa orientação do presidente", disse.

Durante o discurso de posse, o novo ministro também defendeu o amplo diálogo com os diferentes profissionais da área e, ainda, a importância do estímulo à formação técnica no País. Ribeiro acredita que o ensino profissionalizando pode se tornar uma ponte entre os jovens e o mercado de trabalho.

"Queremos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e os educadores, que como eu, estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação em nosso País. Ainda, através do incentivo dos cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho. Uma via para que atinjam o seu potencial de contribuição para o nosso país". completou Ribeiro.

Membro da Comissão de Ética Pública da Presidência, Ribeiro foi escolhido para o MEC (Ministério da Educação) na sexta-feira (10). Ele é pastor e também atua no Conselho Deliberativo no Instituto Presbiteriano Mackenzie. É ex-reitor em exercício e ex-vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Ele chegou em Brasília na segunda-feira e afirmou que tem a intenção de construir uma educação que "projete esperança ao futuro" do Brasil. À época, o ex-reitor disse ainda que vai dedicar o "o melhor dos seus esforços, conhecimento e dedicação" para chefiar o MEC.

Ribeiro ocupa a vaga deixada por Carlos Alberto Decotelli, que ficou apenas cinco dias no cargo e não chegou a tomar posse. Decotelli pediu para sair após uma série de questionamentos sobre a veracidade das informações oferecidas em seu currículo.