Milton Ribeiro vai tomar posse no MEC nesta quinta-feira (16) Em isolamento social, presidente Jair Bolsonaro vai participar da cerimônia virtualmente, segundo o novo ministro Milton Ribeiro vai tomar posse no MEC nesta quarta-feira (15)

Milton Ribeiro será empossado nesta quinta-feira Reprodução/Record TV

O advogado Milton Ribeiro, nomeado como novo ministro da Educação, vai tomar posse no cargo nesta quinta-feira (16), no Palácio do Planalto, em Brasília. O anúncio foi feito por ele mesmo por meio das redes sociais.

O presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido), participará da cerimônia por videoconferência, já que está isolado para tratamento da covid-19.

“Acabei de ser informado pela chefia do gabinete da presidência que minha posse se dará nesta quinta-feira, às 16h, no Planalto. O Presidente participará virtualmente”, disse o novo ministro.

Acabei de ser informado pela chefia do gabinete da presidência que minha posse se dará nesta quinta-feira as 16hs no planalto. O Presidente participará virtualmente. — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) July 14, 2020

Membro da Comissão de Ética Pública da Presidência, Milton Ribeiro foi escolhido para o MEC (Ministério da Educação) na sexta-feira (10). Ele é pastor e atua no Conselho Deliberativo no Instituto Presbiteriano Mackenzie. É ex-reitor em exercício e ex-vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Ele chegou em Brasília na segunda-feira e afirmou que tem a intenção de construir uma educação que "projete esperança ao futuro" do Brasil. Ribeiro disse ainda que vai dedicar o "o melhor dos seus esforços, conhecimento e dedicação" para chefiar o MEC.

