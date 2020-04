Ministério da Defesa confirma sondagem sobre vaga em cemitério Levantamento é para avaliar o apoio das Forças Armadas no território nacional, caso a pandemia de covid-19 evolua para caso extremo Ministério da Defesa confirma sondagem sobre capacidade de cemitérios

Exército se prepara para ajudar na pandemia Sd Iuri/Exército Brasileiro

O Ministério da Defesa confirmou nesta sexta-feira (17) que o Exército está fazendo uma sondagem sobre a capacidade dos cemitérios em municípios afetados pela covid-19. Segundo a pasta, o levantamento é para “permitir o apoio das Forças Armadas em todo o território nacional”.

Municípios do interior do Rio de Janeiro receberam ofício enviado pelo comando conjunto Leste questionando a capacidade de sepultamento em massa de cada cidade. O pedido de dados estatísticos inclui quantidade de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de sepultamentos diários.

De acordo com o Ministério da Defesa, cada um dos 10 comandos conjuntos “desenvolve seu próprio planejamento, considerando as peculiaridades da sua área de atuação”. “Um dos princípios do planejamento militar é analisar todos os cenários possíveis, incluindo os mais pessimistas, ainda que pouco prováveis”, diz a nota.

A divulgação do documento foi feita por Josimar Salles, prefeito de Três Rios, interior fluminense. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele exibe o ofício, que tem classificação de urgente.

“Em atenção ao documento contido na referência, solicito aos senhores chefes de Postos de Recrutamento e Mobilização, com apoio das Juntas de Serviço Militar, que seja realizado um levantamento de dados estatísticos referentes a quantidades de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de sepultamentos diários, em suas respectivas áreas de responsabilidade”, diz o ofício assinado pelo coronel Luis Mauro Rodrigues Moura, chefe da Seção de Serviço Militar.