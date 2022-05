Ministério da Defesa considera encontro com Fux "construtivo" e fala em ajustes Os militares querem ajustes e “acomodação” de parte a parte. O encontro é um primeiro esforço de diálogo com o Judiciário e ocorre com o aval do presidente Bolsonaro

A- A+

Em declaração ao blog, uma fonte militar oficial, muito próxima do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, que se reuniu nesta terça-feira (3) com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, definiu o encontro como "muito construtivo".

Segundo essa fonte militar, a conversa foi sobre o processo eleitoral, o papel das Forças Armadas e a harmonia entre os Poderes. Em conversa com auxiliares, o ministro definiu o encontro como "construtivo e importante para acomodação das relações institucionais e para ajustes que são necessários". Além do mais, a conversa marca uma retomada importante do diálogo entre os Poderes.

Fux e Nogueira: conversa sobre o processo eleitoral, o papel das Forças Armadas e a harmonia entre os Poderes ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/05/2022

As Forças Armadas tinham um representante junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que fez propostas importantes no que se refere aos procedimentos do processo eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou insatisfação em relação ao sistema eleitoral e várias vezes questionou a eficiência das urnas eletrônicas. Ele quer que as sugestões dos militares sejam ouvidas. Mas não está claro se essas propostas foram pauta da conversa.