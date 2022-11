Ministério da Defesa escala general para transição com Lula General Sergio José Pereira será o responsável do Ministério da Defesa para conversar com a equipe de transição de Lula

O Ministério da Defesa já definiu quem será o responsável por passar as informações à equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O general Sergio José Pereira, secretário-geral do Ministério da Defesa, vai fazer a interlocução com a equipe de transição.

General Sergio José Pereira Reprodução/ Ministério da Defesa

Fontes disseram ao Blog que o general tem experiência na tarefa porque já foi secretário-executivo da Casa Civil.

Com esse movimento, o Ministério da Defesa se antecipa à equipe de transição, que ainda não definiu quem serão os responsáveis pela área.