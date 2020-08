Ministério da Economia afasta rumores sobre demissão de Guedes

Do R7, com Reuters

O Ministério da Economia negou nesta quarta-feira (26) a realização de uma coletiva do ministro Paulo Guedes para pedido de demissão, após o presidente Jair Bolsonaro ter explicitado mais cedo discordâncias em relação à proposta da equipe econômica para o Renda Brasil, novo programa de transferência de renda no lugar do Bolsa Família.

"Não procede marcação de coletiva para pedido de demissão. Ministro continua despachando normalmente. Estava em reunião com secretários de Fazenda, conforme agenda", informou a assessoria de imprensa da pasta.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou que não vai mandar ao Congresso Nacional o projeto de Guedes para a criação do Renda Brasil. As propostas do ministro visam retirar recursos do abono salarial do Pis/Pasep extinguir o outros benefícios para a criação do programa social.

Guedes defende ainda o fim das deduções de saúde e educação do Imposto de Renda, da Farmácia Popular e do seguro defeso para sustentar o novo programa pensado pelo governo para substituir o Bolsa Família.