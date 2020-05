Ministério da Infraestrutura recebe quinto voo com máscaras da China O voo JJ9519 partiu de Xiamém, fez escala em Amsterdã (Holanda) e aterrissou no Aeroporto de Guarulhos (SP) às 4h35 deste domingo

MInistério da Saúde comprou da China 960 toneladas de máscaras MInistério da Infraestrutura / Divulgação

Chegou ao Brasil, na madrugada deste domingo (17), o quinto voo da Latam, fretado pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra), com carga de máscaras compradas pelo Governo Federal e destinadas aos estados para enfrentamento à covid-19. Desde o dia 6, o país já recebeu mais de 25 milhões de máscaras cirúrgicas – equivalente a 120 toneladas de equipamentos – de um total de 240 milhões adquiridas pelo Ministério da Saúde.

O voo JJ9519 partiu de Xiamém (China), fez escala em Amsterdã (Holanda), e aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP às 4h35 deste domingo (17). A carga de 6,5 milhões de máscaras cirúrgicas de três camadas, somando cerca de 30 toneladas, foi transportada em aeronave de passageiros modelo Boeing 777. Além do porão da aeronave, a cabine foi adaptada para receber as caixas com o produto, que será destinado às 27 unidades da federação.

O Ministério da Infraestrutura é responsável pela operação especial para trazer da China as 960 toneladas de máscaras cirúrgicas e N95 compradas pelo Ministério da Saúde. O MInfra vai fretar mais de 40 voos da Latam para transportar a carga, que corresponde a 240 milhões de máscaras. O ministério também está apoiando estados e prefeituras na logística e distribuição de equipamentos enviados pelo Governo Federal ou adquiridos diretamente.