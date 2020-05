Ministério da Justiça bate recorde com apreensões nas fronteiras Foram 178 toneladas de drogas apreendidas, de abril do ano passado ao mesmo mês deste ano, em países como a Colômbia, Bolívia e Paraguai

Ministério da Justiça bate recorde com apreensões nas fronteiras Reprodução Ministério da Justiça e Segurança Pública

O Ministério da Justiça e Segurança Pública bateu recorde de apreensões nas fronteiras com o Brasil com 178 toneladas de drogas apreendidas. O total é referente ao período de abril do ano passado ao mesmo mês deste ano.

Dados apontam que a maconha aparece em primeiro lugar: 165 toneladas. Seguida de cocaína, com quatro toneladas; crack, com 301 kg e, por último, óxi, 5,32 kg.

Leia mais: Apreensões de drogas nas estradas do Brasil aumentaram desde o início da pandemia

As apreensões ocorreram nas fronteiras do Brasil com a Colômbia, Bolívia e Paraguai e fazem parte do programa Vigia, cujo objetivo é a cooperação entre forças de segurança municipais, estaduais e federais.

O ministério também informa que foram apreendidas 55 toneladas de maços de cigarros, além de 105 toneladas de agrotóxico – desses, quase metade é carga roubada. As principais apreensões ocorreram nos Estados do Tocantins, Mato Grosso, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Veja também: Máscaras apreendidas serão usadas por profissionais de saúde de São Paulo

Ao longo de um ano, o programa também apreendeu 22 aeronaves, 354 carros, 148 embarcações, 27 ônibus, 246 caminhões, 131 caminhonetes, 147 motos, 594 utilitários, 24 vans e um micro-ônibus. Durante o período, 2.135 pessoas foram presas.

“Digamos que o (programa) Vigia é uma plataforma de lego que você encaixa as peças, e essas peças seriam as agências e instituições. Nós coordenamos todas as ações e assim conseguimos atuar de forma mais efetiva. Antes, cada instituição trabalhava sozinha, com suas limitações e recursos próprios. Dessa forma, unindo tudo isso, nós conseguimos um resultado exponencial”, disse Eduardo Bettini, coordenador-geral de Fronteiras da Seopi (Secretaria de Operações Integradas).

Mais: Apreensão de cocaína pela Receita bate recorde em 2019

O ministério estima, com as apreensões e prisões, que o prejuízo estimado aos criminosos seja de R$ 850 milhões. Já o dano aos cofres públicos, em relação aos cigarros contrabandeados, foi de R$ 287 milhões.