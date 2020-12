Do R7

Ministério da Justiça faz operação contra maus-tratos a idosos Ação, deflagrada nesta sexta-feira (4), ocorre nos 26 estados e no Distrito Federal, e tem como objetivo combater crimes de violência contra idosos

Operação em todo o país tem como alvo grupo que maltratava idosos Ministério da Justiça / Divulgação

Foi deflagrada nesta sexta-feira (4) a operação Vetus, que tem como objetivo combater crimes de violência contra idosos no Brasil.

A ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ocorre nos 26 estados do país e no Distrito Federal, e conta com a participação da Polícia Civil.

A operação, inédita, conta com a perceria do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A ação coordenada entre ministérios tem em vista o aumento de denúcias de crimes registrados durante o períod da pandemia do novo coronavírus.