Ministério da Saúde ainda não assinou contrato para compra de 54 milhões de doses da CoronaVac 

Na manhã em que um voo com matéria-prima para fabricar 8,7 milhões de doses da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmaceutica chinesa Sinovac, desembarcou em São Paulo, aumentando otimismo em relação a imunização no Brasil, uma questão ainda chama a atenção: até o momento o Ministério da Saúde não assinou o compromisso de compra de 54 milhões de doses da CoronaVac produzidas pelo Butantan, apesar de ter manifestado o interesse pela aquisição em 29 de janeiro.

Chegada de insumos da CoronaVac em São Paulo: ministério da Saúde precisa assinar o contrato Governo do Estado de São Paulo - 10.02.2021

Para que essas 54 milhões de doses sejam incluídas no Programa Nacional de Imunização (PNI) falta, portanto, o fundamental, o ato formal, para que o contrato tenha efeito jurídico.

O que existe de concreto e firmado em contrato é a aquisição de 46 milhões de doses,previstas para serem entregues pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde em abril. Mas para se chegar ao total de 100 milhões de doses falta a assinatura desse outro contrato.

Vale lembrar que 90% de todas as vacinas adotadas pelo Brasil são CoronaVac, fabricadas pelo Butantan. O instituto já entregou ao Programa Nacional de Imunização (PNI), 9, 8 milhões de doses, cumprindo o combinado até agora. Sem que esse contrato seja formalizado, o Butatan está autorizado a repassar as doses adicionais para estados e municípios.