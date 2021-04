Ministério da Saúde distribui mais 6,3 milhões de doses de vacinas Campanha de vacinação no Brasil completa três meses, com quase 35 milhões de pessoas imunizadas

Brasil | Do R7

A nova remessa será utilizada para a vacinação de idosos entre 60 a 69 anos Dado Ruvic/Reuters

A campanha nacional de vacinação contra a covid-19 completa três meses neste sábado (18), com quase 35 milhões de pessoas imunizadas. Nesta sexta-feira (17), o Ministério da Saúde começou a distribuir mais 6,3 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. A nova remessa será utilizada para a vacinação de idosos entre 60 a 69 anos, trabalhadores da saúde e forças de segurança, além de aplicação da segunda dose em quem já recebeu a primeira.

Dos 6,3 milhões de imunizantes, 3,8 milhões doses são da vacina de Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), e 2,5 milhões são da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan. Todas as doses foram produzidas com matéria-prima importada.

Com a nova entrega, o governo federal já disponibilizou aos estados cerca de 53,9 milhões de doses desde o início da campanha de vacinação contra covid-19, em 18 de janeiro. Até agora o Brasil registrou 34,9 milhões de pessoas vacinadas, com 25,8 milhões pela primeira dose e 9,1 milhões com a segunda dose.

Veja a distribuição por estado:



Região Norte: 468.750

Acre: 15.400

Amazonas: 182.650

Amapá: 13.750

Pará: 170.300

Rondônia: 40.150

Roraima: 10.600

Tocantins: 35.900



Região Nordeste: 1.464.300

Alagoas: 81.550

Bahia: 396.000

Ceará: 234.700

Maranhão: 154.600

Paraíba: 110.250

Pernambuco: 255.150

Piauí: 87.000

Rio Grande do Norte: 89.400

Sergipe: 55.650



Região Centro-Oeste: 430.700

Distrito Federal: 80.000

Goiás: 187.750

Mato Grosso do Sul: 77.900

Mato Grosso: 85.050



Região Sul: 1.038.800

Paraná: 368.050

Rio Grande do Sul: 441.550

Santa Catarina: 229.200