Do R7

Ministério da Saúde diz que já avaliou 470 mil a distância Do total de brasileiros avaliados sobre os sintomas do coronavírus, 89% foram considerados saudáveis coronavírus

TeleSus já foi buscado por mais de 1 milhão de pessoas Pixabay

O Ministério da Saúde afirmou que os serviços de teleconsulta do SUS (Sistema Único de Saúde) já foram buscados por mais de 1 milhão de pessoas, das quais 471,6 mil foram avaliadas a distância sobre os sintomas do coronavírus.

Entre os brasileiros que foram avaliados, 89% foram considerados saudáveis. Cerca de 13 mil pessoas foram encaminhadas para teleatendimento pré-clínico com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Leia mais: Pessoas com sintomas da covid-19 podem receber atendimento online

Em nota, o secretário nacional de Atenção Primária à Saúde, Erno Harzheim, explica que ao utilizar os serviços dos 136 as pessoas com sintomas gripais são atendidas por um robô inteligente e, se necessário, encaminhadas para enfermeiros e médicos para receber orientações adequadas sobre medicação, se devem ficar em isolamento e se os familiares também devem fazer o isolamento.

Leia também: SUS recebe da ANS repasse recorde de R$ 1,15 bilhão

“Milhares de pessoas tem recebido ligações do 136, estando ou não com sintomas, porque nós estamos preocupados com todos. Nessa ligação, nós perguntamos se a pessoa tem sintomas ou não e o que ela deve fazer em cada uma dessas situações”, afirma Harzheim.

De acordo com a pasta, mais de 27 mil atendimentos foram ou estão sendo acompanhados, diariamente ou a cada dois dias, a depender de cada caso. Desse total, 66,75% apresentaram melhora, 26,6% permaneceram estáveis e 6,6% pioraram.