Ministério da Saúde recebe hoje 2,1 milhões de doses da Pfizer Primeira remessa com 1 milhão de doses chegou pela manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Outro voo chega à tarde

Brasil | Do R7, com informações da Agência Brasil

Ministério da Saúde recebe neste domingo (1º) 2,1 milhões de doses da Pfizer

O Brasil recebe neste domingo (1º) 2,1 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer. O primeiro avião trazendo os imunizantes pousou pela manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, com 1,053 milhão de doses.

Segundo o Ministério da Saúde, a carga de imunizantes foi igualmente dividida em dois voos. A expectativa é para chegada da outra metade de doses da farmacêutica americana ainda na tarde deste domingo, no mesmo terminal.

#URGENTE  Pousou há pouco o primeiro de dois voos que chegam hoje ao Brasil com lotes de vacina Covid-19 da Pfizer. Serão 2,1 milhões de doses só neste domingo. O primeiro avião pousou no Aeroporto de Viracopos com 1,053 milhão de doses. E a tarde tem mais!  Imagens: VCP pic.twitter.com/kZ0Nqj5ckp — Ministério da Saúde (@minsaude) August 1, 2021

De acordo com o balanço divulgado neste sábado (31) pelo ministério, o PNI (Programa Nacional de Imunizações) distribuiu 23,6 milhões de doses da Pfizer a todo o país. O contrato com o Ministério da Saúde prevê a entrega de 100 milhões de doses até setembro e outros 100 milhões entre outubro e dezembro.

Vacinação

O Brasil superou a marca de 100 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19, o que representa 62,5% do público elegível com 18 anos ou mais. Outras 40 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal, isto é, 25% dos 160 milhões de brasileiros.

Segundo o Ministério da Saúde, o governo federal já distribuiu mais de 184 milhões de doses aos estados e Distrito Federal. O investimento foi de mais de R$ 168 bilhões.

Além das doses da Pfizer, o PNI recebeu 86,5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, 69,5 milhões da CoronaVac e 4,7 milhões da Janssen.