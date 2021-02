Ministério da Saúde troca remessas de vacinas do Amazonas e Amapá Doses destinadas a um estado foram entregues ao outro. Correção do envio será realizada na madrugada desta quinta-feira (24)

Brasil | Do R7

Vacinação contra a covid-em idosos entre 75 e 79 anos, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia em Manaus Sandro Pereira / Folhapress - 01.02.2021

Após uma troca nas entregas das doses de vacinas para o Amazonas e o Amapá, o Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (24) que, ainda na madrugada desta quinta-feira (25), as quantidades corretas serão encaminhadas a cada estado. Os imunizantes fazem parte da quinta etapa de distribuição de vacinas no País.

De acordo com o Ministério, o Amazonas vai receber 76 mil doses adicionais que haviam sido entregues ao Amapá, totalizando 78 mil vacinas. O Amapá, por sua vez, ficará com as 2 mil correspondentes ao seu público-alvo para esta estapa de entregas da campanha.

Desde 18 de janeiro, quando começou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, o Ministério enviou mais de 15 milhões de doses aos estados. A expectativa é que, até julho, sejam distribuídas mais 200 milhões, para vacinar 50% da população brasileira.