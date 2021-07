Ministério da Saúde vai distribuir 8 milhões de doses até domingo (27)

A- A+

Inauguração posto de vacinação em Campo Grande, no Rio de Janeiro (RJ) FERNANDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.07.2021

O Ministério da Saúde informou na tarde desta quinta-feira (1º) que vai distribuir 8 milhões de vacinas contra a covid-19 nos próximos três dias. Segundo a pasta, serão 2,1 milhões de doses da Pfizer/Biontech, 2,8 milhões da AstraZeneca/Fiocruz e 3 milhões da Janssen/Johnson & Johnson.

#URGENTE |  Cerca de 8 milhões de doses de vacinas Covid-19 serão distribuídas aos estados e DF nos próximos três dias. Janssen (3 milhões), Pfizer (2,1 milhões), e AstraZeneca/Fiocruz (2,8 milhões). — Ministério da Saúde (@minsaude) July 1, 2021

O Brasil ultrapassou na noite de quarta-feira (30) a marca de 100 milhões de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas desde o início da campanha de imunização, em 17 de janeiro.

Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, 74.354.809 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que representa 46,47% da população apta a ser imunizada contra a covid-19 (maiores de 18 anos) — o governo ainda não incluiu crianças ou adolescentes na campanha.

Outros 27.121.995 milhões de indivíduos completaram o esquema vacinal (seja com duas doses ou com a vacina de dose única da Johnson & Johnson), o que equivale a 12,72%% da população acima de 18 anos.

Na última semana, o país manteve uma média de 1,4 milhão de doses aplicadas por dia.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mantém a promessa de vacinar com a primeira dose todos os brasileiros aptos até o fim de setembro.

Campanha

A vacinação ganhou fôlego no Brasil em junho, com entregas de mais de 10 milhões de doses da Pfizer/BioNTech, que estão sendo aplicadas com intervalo de três meses, o que garante um maior número de indivíduos vacinados com a primeira dose neste momento.

Também chegaram ao país 4,8 milhões de doses da vacina da dose única da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. Deste total, 3 milhões foram doados pelo governo dos Estados Unidos e 1,8 milhão antecipado de um contrato de 38 milhões de doses do Ministério da Saúde.

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que produz a vacina da AstraZeneca, também tem mantido as entregas, com 12,4 milhões de doses entregues neste mês.