Ministério diz não ter previsão para o 13º salário do Bolsa Família Pagamento instituído no ano passado pelo governo Bolsonaro tinha previsão neste ano de um custo entre R$ 2,4 bilhões e R$ 2,6 bilhões

Programa poderá ficar sem 13º salário este ano

O Ministério da Economia afirmou nesta terça-feira (27) que não existe previsão orçamentária, até a data, para o pagamento do 13º salário do Bolsa Família em 2020. A previsão para o pagamento era de um custo entre R$ 2,4 bilhões e R$ 2,6 bilhões. A equipe econômica estudava a possibilidade de espaço no orçamento para a medida.

O pagamento havia sido instituído pelo presidente Jair Bolsonaro, atendendo uma promessa de campanha, e o valor foi pago no final de 2019. Segundo o governo, atendimento à população mais vulnerável é uma das prioridades, principalmente com a pandemia provocada pelo novo coronavírus e o alcance do Bolsa Família foi ampliado na atual gestão.

Com a criação do auxílio emergencial, 95% dos beneficiários do Bolsa Família foram migrados para o novo programa de distribuição de renda.

Em março, a medida provisória que determinaria de forma anual o pagamento do 13º salário do Bolsa Família deixou de vale, depois que o Congresso Nacional não conseguiu transformar a medida em lei e a proposta perdeu a validade das regras editadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro.