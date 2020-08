Ministério diz que não foi notificado sobre frango com coronavírus

Comércio de frango em Shenzhen, na China Wu Hong/EFE - 13/08/2020

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou nesta quinta-feira (13) que não foi notificado oficialmente pelas autoridades chinesas sobre a ocorrência de que foi detectado covid-19 em frango importado do Brasil.

A pasta diz que, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e a OMS (Organização Mundial da Saúde), não há comprovação científica de transmissão do vírus da covid-19 a partir de alimentos ou embalagens de alimentos congelados.

“O Ministério reitera a inocuidade dos produtos produzidos nos estabelecimentos, visto que obedecem a protocolos rígidos para garantir a saúde pública”, diz o órgão.

Mais cedo, autoridades da cidade de Shenzen, na China, informaram que traços do novo coronavírus foram encontrados em um carregamento de frango congelados exportados do Brasil.

Uma amostra retirada da superfície de asas de frango produzidas em Santa Catarina deu positivo para o vírus. O restante da carga, contudo, deu negativo. As autoridades de saúde do município chinês rastrearam e testaram todas as pessoas que podem ter entrado em contato com o produto, e todos os resultados foram negativos, relatou.

O Ministério da Agricultura informou, ainda, que acionou a Adidância Agrícola em Pequim, que consultou a Administração Geral de Aduanas da China “buscando as informações oficiais que esclareçam as circunstâncias da suposta contaminação”.