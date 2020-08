Ministério entrega equipamentos e carros a 672 conselhos tutelares

672 conselhos tutelares já receberam veículos 0 km e equipamentos Willian Meira/MMFDH

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) entregou carros e equipamentos a 672 conselhos tutelares de todas as regiões do país em menos de dois anos. Segundo o ministério, os kits, para melhoria da infraestrutura no atendimento a crianças e adolescentes, foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares.

Além de carros, incluem equipamentos como computadores, refrigerador, bebedouro, smart tv, ar-condicionado portátil, cadeirinha para automóvel e impressora.

O secretário dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, afirma que a iniciativa oferece condições para os conselheiros trabalharem para a proteção, defesa e promoção dos direitos das pessoas de 0 a 17 anos.

"A população tem no conselho tutelar de seu município um aliado na defesa e na promoção desses direitos. Qualquer denúncia ou suspeita de violência contra crianças e adolescentes, acione imediatamente o conselheiro tutelar, que ele vai tomar as providências cabíveis", diz o secretário.

Entregas por regiões

Em 2019, foram 577 entregas pelo país. Na região Nordeste, constam na lista de contemplados Alagoas (5), Bahia (63), Ceará (20), Maranhão (27), Paraíba (32), Pernambuco (50), Piauí (20) e Sergipe (32). No Sul, Paraná (59), Rio Grande do Sul (32) e Santa Catarina (17).

Durante o período também foram beneficiados: Amazonas (1), Amapá (2), Pará (13) e Roraima (11), no Norte; Distrito Federal (8), Goiás (12) e Mato Grosso do Sul (7), na região Centro-Oeste; e Espírito Santo (16), Minas Gerais (58), Rio de Janeiro (17) e São Paulo (72), no Sudeste.

Período eleitoral

Em relação aos equipamento entregues durante este ano, o secretário afirma que foram 95 kits até o momento. "As entregas estão temporariamente suspensas devido ao período eleitoral. Com isso, até o fim do ano a previsão é entregar mais 107 conjuntos, totalizando 202", completa.

Em 2020, já foram equipados conselhos tutelares em Alagoas (3), Bahia (28), Ceará (8), Maranhão (12), Paraíba (15), Pernambuco (2), Sergipe (1), Paraná (2), Rio Grande do Sul (14), Goiás (20), Espírito Santo (2), Minas Gerais (3), Rio de Janeiro (2) e São Paulo (1).

Ainda serão contempladas unidades no Maranhão (15), Bahia (1), Alagoas (5), Paraíba (6), Pernambuco (3) e Piauí (4), no Nordeste; Paraná (18), Rio Grande do Sul (11) e Santa Catarina (2), no Sul; Pará (1), na região Norte; Distrito Federal (1) e Goiás (8), no Centro-Oeste; e Espírito Santo (1), Minas Gerais (10), Rio de Janeiro (2) e São Paulo (1), na região Sudeste.