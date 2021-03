Ministério libera quase mil novos leitos de UTI para tratar covid-19

Brasil | Do R7, com Agência Brasil

A- A+

Das 986 novas vagas de UTI para covid-19, 952 são para adultos e 32 para crianças Divulgação HUB/Agência Brasil

O Ministério da Saúde liberou 986 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o tratamento exclusivo da covid-19 no país. Ao todo, 14 unidades da federação serão beneficiadas com novas vagas: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo.

A portaria, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (30), prevê o repasse de R$ 47,3 milhões para estados e municípios bancarem esses leitos. Do total de leitos, 952 são destinados a pacientes adultos e 34 para crianças.

Nessa segunda-feira (29), o ministério já havia autorizado a implantação de mais 2.431 mil leitos para atendimento a pacientes com covid-19 em UTIs. As estruturas serão instaladas em 23 estados e no Distrito Federal.

Também foram autorizados mais 50 leitos pediátricos. A autorização consiste na participação do governo com recursos no custeio dessas estruturas. O ministério repassa mensalmente as verbas, em caráter temporário.

De acordo com a pasta, para estes 2.431 leitos serão encaminhados aos estados R$ 113,6 milhões por mês.