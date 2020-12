Ministério oferece canal para viajantes brasileiros no Reino Unido Passageiros devem apresentar teste negativo para covid-19 e uma declaração de saúde para chegadas a partir de 30 de dezembro

Brasil | Do R7

A- A+

Resumindo a Notícia Ministério das Relações Exteriores oferece apoio aos brasileiros no Reino Unido

Consulado-Geral em Londres está orientando os viajantes na capital inglesa

Brasileiros devem apresentar um teste negativo para covid-19 e uma declaração de saúde

Viajantes também precisam indicar as conexões feitas no país

Brasileiro no Reino Unido devem apresentar teste negativo para covid-19 Yves Herman/Reuters - 21.12.2020

Os brasileiros que tiveram seus retornos cancelados, após a publicação de uma portaria no dia 23 de dezembro suspender temporariamente voos internacionais procedentes ou com passagem pelo Reino Unido, estão sendo orientados para conseguir voltar ao país.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a portaria interministerial que suspendeu os voos em nada restringe o direito dos brasileiros retornarem ao país desde apresentem um teste negativo para covid-19 e uma declaração de saúde para chegadas ao Brasil a partir de 30 de dezembro. Além disso os viajantes devem indicar as conexões disponíveis em capitais europeias para o deslocamento do Reino Unido ao Brasil.

Ainda segundo o órgão, o Consulado-Geral em Londres está orientando os viajantes e tirando dúvidas através de um endereço eletrônico (assist.cglondres@itamaraty.gov.br).

No Brasil, o plantão consular do Ministério das Relações Exteriores está à disposição pelo site: http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/sem-categoria/nucleo-de-assistencia-a-brasileiros