Ministério Público Federal pede informações sobre falhas no sistema prisional no RN O objetivo do órgão é reunir dados e elementos que possam subsidiar a atuação no estado, que sofre com ataques criminosos Ministério Público Federal pede informações sobre falhas no sistema prisional no RN

A- A+

Via bloqueada por objetos em chamas no Rio Grande do Norte Canindé Soares/Futura Press/Estadão Conteúdo - 16.3.2023

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou informações atualizadas sobre o sistema prisional do Rio Grande do Norte a diversos órgãos que atuam na segurança pública. O estado potiguar enfrenta uma onda de violência desde o início desta semana. As ações criminosas são organizadas por uma facção que critica as condições dos presídios do estado.

O Governo do Rio Grande do Norte criou um gabinete de crise para lidar com os atentados. O número de cidades atacadas chegou a 38, mesmo com a presença da Força Nacional.

Em documento enviado ao Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o MPF solicita acesso ao último relatório de vistoria realizada pela instituição, que aponta falhas no sistema penitenciário no Rio Grande do Norte.

Pânico

Com o temor gerado pelos ataques na Região Metropolitana de Natal e no interior, alguns municípios recolheram as frotas do transporte público por dois dias seguidos para evitar que mais veículos fossem incendiados.

Universidades públicas, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), além escolas particulares do estado, suspenderam as aulas. Em Natal e Mossoró, unidades de saúde ficaram fechadas e o serviço de coleta de lixo foi suspenso.