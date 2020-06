Ministério vai fazer nova mudança na divulgação dos dados de covid

Visual da nova plataforma do Ministério da Saúde Divulgação/Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde informou neste domingo (7) que está finalizando a adequação da divulgação e de ferramentas de informação sobre casos e óbitos de covid-19 no Brasil.

De acordo com comunicado oficial, a partir de hoje poderão ser conferidos os dados totais referentes ao Brasil, com recortes possíveis por regiões, estados, capitais e regiões metropolitanas, com os respectivos gráficos de evolução diária dos novos registros.

"O objetivo é que, nos próximos dias, estejam disponíveis em uma página interativa que possa trazer os resultados desejados pelo usuário. Assim, será possível acompanhar com maior precisão a dinâmica da doença no país e ajustar as ações do poder público diante a cada momento da resposta brasileira à doença", detalha a nota.

Entenda as mudanças

Na sexta-feira (5), o site oficial do governo federal com informações sobre a covid-19 ficou fora do ar. Quando voltou, exibia apenas as informações sobre os casos de pessoas recuperadas da doença, os casos de novas contaminações e os óbitos das últimas 24 horas. Todas as demais informações históricas da doença no país, como dados acumulados, foram omitidas.

A ação, bem como a mudança no horário de atualização dos dados para 22h, gerou repercussão negativa. No sábado (6), o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes criticaram duramente a mudança. Maia pediu transparência nos dados, Madetta disse que a mudança era uma tragédia, e Gilmar Mendes comparou a medida a regimes totalitários.

Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro havia justificado a mudança dizendo que ela refletia melhor a situação do Brasil. Segundo ele, os ajustes feitos pelo Ministério da Saúde eram necessários para mostrar com precisão "o momento do país" e ressaltar que "a maior parcela já não está com a doença", escreveu.

Ainda no sábado, o MPF (Ministério Público Federal) instaurou um procedimento para apurar os motivos que levaram o Ministério da Saúde a excluir do Painel de Informações da Covid-19 o número acumulado de mortes decorrentes da doença.

A Rede Sustentabilidade, o PCdoB e o PSOL ingressaram neste domingo (7) com uma ADPF (arguição de descumprimento de preceito fundamental) no STF (Supremo Tribunal Federal), para que o Ministério da Saúde volte a divulgar dados completos sobre a pandemia da covid-19 até as 19h30.

O Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) lançou um portal próprio neste domingo para contabilizar os números de mortes e casos da doença respiratória causada pelo novo coronavírus no país.