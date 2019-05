Ministra da Agricultura revela dados do setor a investidores chineses Chineses revelaram que pretendem aumentar investimento no Brasil, em setores de sementes, suinocultura, infraestrutura e ferrovias Chineses pretendem aumentar investimento no Brasil

Tereza Cristina se reuniu com investidores chineses Antonio Cruz/ Agência Brasil

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apresentou dados do setor agropecuário e áreas com potencial de crescimento para um grupo de 40 investidores chineses com projetos no Brasil, nesta segunda-feira (13), em Xangai, na China.

O encontro foi organizado pelo Banco do Brasil em parceria com o consulado brasileiro. Os investidores informaram que pretendem aumentar o montante aplicado no Brasil, em setores de sementes, suinocultura, infraestrutura e ferrovias.

Conforme comunicado do ministério, os chineses revelaram interes​se em obras ferroviárias, como a Ferrogrão — corredor ferroviário para escoamento de grãos da Região Centro-Oeste, que será construído entre Sinop (MT) e Itaituba (PA), onde fica o Porto de Miritituba. O projeto é orçado em US$ 3,37 bilhões e o edital deve ser lançado no quarto trimestre de 2019.

Outra obra citada foi a Fiol, ferrovia que ligará Ilheús (BA) a Figueirópolis (TO) para escoar minério de ferro da região de Caetité e grãos, e a ferrovia Norte-Sul, principal via para o escoamento de grãos pelo Arco Norte com investimentos estimados em US$ 680 milhões.

O primeiro compromisso da delegação brasileira na China foi a divulgação de cafés especiais brasileiros na SeeSaw cafeteria.

O evento de promoção foi organizado pelo importador Jason Wang com apoio da diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais, Vanusia Nogueira.

