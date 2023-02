Ministra do Turismo de Lula não é vista no Carnaval, principal evento do setor Daniela Carneiro não teve compromissos públicos durante o feriado, o mais importante para o turismo no país Ministra do Turismo de Lula não é vista no Carnaval, principal evento do setor

A- A+

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro Divulgação/Ministério do Turismo

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, não participou de nenhum evento público relacionado ao Carnaval, apesar de o feriado ser o mais importante para o setor chefiado por ela. De acordo com a agenda oficial de Daniela disponibilizada pelo Ministério do Turismo, ela não teve compromissos entre sábado (18) e terça-feira (21).

O R7 questionou a assessoria de imprensa da Daniela sobre a ausência dela do Carnaval, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. Outras autoridades do governo participaram de evento em cidades como Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA)

A ministra acumula uma série de polêmicas. Ela já contratou duas empresas ligadas a um ex-funcionário da Prefeitura de Belford Roxo, município no Rio de Janeiro que tem como prefeito o marido dela, Waguinho (União Brasil), que também é presidente estadual do partido. A contratação foi feita durante a campanha eleitoral de 2022, quando Daniela foi eleita deputada federal.

Além disso, ela usou dinheiro público para alugar um escritório pelo qual pagava um valor aproximadamente três vezes maior do que a média cobrada nos imóveis da região. Em quatro anos, foram gastos por ela R$ 141 mil com aluguel em Belford Roxo. A despesa foi paga pela Câmara dos Deputados.

Daniela ainda é ligada à família de Juracy Alves Prudêncio, o Jura, condenado por chefiar uma milícia na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Jura é ex-sargento da Polícia Militar e foi condenado a 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio e associação criminosa. Ele já cumpriu cerca de 15 anos. A ministra do Turismo de Lula é casada com Waguinho, prefeito de Belford Roxo (RJ) e presidente estadual do União Brasil no Rio de Janeiro.

A ministra nega envolvimento em qualquer irregularidade.