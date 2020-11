Ministro Alexandre de Moraes é diagnosticado com covid-19 Ministro do STF está assintomático e continuará trabalhando a partir de sua residência, em São Paulo

Alexandre de Moraes está com covid-19 Rosinei Coutinho/SCO/STF (20/02/2020)

O Ministro do STF Alexandre de Moraes contraiu covid-19, segundo informa a assessoria do tribunal. Ele não tem sintomas e está sob os cuidados do infectologista Davi Uip. Durante o período de isolamento, Moraes ficará em sua residência, em São Paulo, e manterá as atividades profissionais normalmente.

Moraes trabalhou sem nenhum problema nesta terça (10).

Outros ministros do STF também foram contaminados pelo Coronavírus: Luiz Fux (atual presidente do tribunal), Carmén Lúcia e Dias Toffoli.