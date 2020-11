Ministro Barroso vai atuar como observador nas eleições americanas

Ministro Barroso vai atuar como observador das eleições americanas Marcelo Camargo/Agência Brasil - 15.10.2020

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, está nos Estados Unidos onde vai atuar como observador convidado das eleições americanas, marcadas para esta terça-feira (3). Durante a passagem pelo país, Barroso terá compromissos na capital Washington e no estado de Maryland.

Nesta segunda-feira (2), o ministro participa de seminário online organizado pelo Wilson Center sobre as eleições no Brasil. Participam o embaixador Tom Shannon, presidente do Brazil Institute Advisory Council, Ricardo Zúñiga, diretor interino do Brazil Institute e Senior Diplomatic Fellow do Wilson Center, e Paulo Sotero, distinguished Fellow do Wilson Center e ex-diretor do Brazil Institute.

Ele também se reúne com Geraldo de Icaza e Ignacio Alvarez Gussoni, do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da OEA (Organização dos Estados Americanos). Eles vão debater a missão de observação nas Eleições Municipais do Brasil. Neste encontro, também estarão presentes a secretária-geral do TSE, Aline Osório, e o chefe da assessoria Internacional e Cerimonial, José Gilberto Scandiucci.

Já na terça-feira (3), dia marcado para as eleições americanas, Barroso vai até o condado de Anne Arundel, em Annapolis, capital do estado de Maryland, para visitar e observar locais de votação. Ele deve conversar com autoridades eleitorais e mesários. Também está previsto um encontro com o diretor da Divisão de Candidaturas e Financiamento de Campanhas do Conselho Eleitoral de Maryland, Jared DeMarinis.