Ministro Benedito Gonçalves testa positivo para covid-19 Este é o terceiro caso confirmado no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e o oitavo após cerimônia de posse de Fux. Ele permanece trabalhando em casa Covid

Ministro Benedito Gonçalves no STJ Lula Marques/Folhapress - 13/08/2008

A assessoria do STJ (Superior Tribunal de Justiça) confirma que o ministro Benedito Gonçalves testou positivo para a covid-19 e seguirá trabalhando em casa, em isolamento domiciliar. Gonçalves é o terceiro ministro do STJ com a doença.

Benedito esteve na posse de Luiz Fux no STF (Superior Tribunal de Federal) e é o oitavo convidado contrair covid após participar da cerimônia, realizada na sede do tribunal, em Brasília, no último dia 10.