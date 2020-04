Ministro da AGU se autoisola após apresentar sintomas de coronavírus

Do R7

Ministro André Mendonça disse estar trabalhando de casa Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, apresentou sinais da covid-19 e está em auto isolamento. Em uma publicação no Twitter na noite desta terça-feira (31), Mendonça informou que desde o dia anterior tem o corpo dolorido e tosse seca, mas não apresenta febre.

Ele pontuou que "pode ser apenas resultado do ritmo de trabalho", mas informou que fez o teste para covid-19 e que segue trabalhando em isolamento, de sua casa. O resultado ainda não saiu.

Queridos, desde ontem manifesto sinais de possível infecção. Corpo dolorido, tosse seca, mas sem febre. Hoje fiz o teste para Covid. Pode ser apenas resultado do ritmo de trabalho, mas para prevenir eventual transmissão a outros, aguardo o resultado em casa. Sigo trabalhando. — André Mendonça (@AMendoncaAGU) April 1, 2020

Na segunda-feira, o advogado geral da União participou de uma coletiva no Palácio do Planalto ao lado dos ministros Luiz Henrique Mandetta, da Saúde; Valter Braga Netto, da Casa Civil; Onyx Lorenzoni, da Cidadania; e Tarcísio Gomes, da Infraestrutura.

Durante a pandemia de coronavírus, várias autoridades brasileiras foram diagnosticadas com a doença. Entre os infectados estão Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência da República.

Até esta terça-feira, o Ministério da Saúde já havia contabilizado 5.717 casos de coronavírus no país, com 201 mortes.