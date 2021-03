Ministro da Cidadania diz que MP do auxílio sai na próxima semana João Roma tranquilizou categorias que estão preocupadas com perdas salariais e de progressão de carreira por conta da PEC

Ministro João Roma discursa em sua posse DIDA SAMPAIO - 24.02.2021/ESTADÃO CONTEÚDO

Em entrevista exclusiva ao blog, o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos-BA), afirmou nesta quarta-feira (10) que a MP (Medida Provisória) que vai detalhar o pagamento do novo auxílio emergencial sairá na próxima semana. "(O auxílio) será em quatro parcelas de R$ 250 em média", disse, em sua primeira entrevista desde que tomou posse em 24 de fevereiro.

O ministro tranquilizou as categorias que estão preocupadas com perdas salariais e de progressão de carreira por conta da PEC Emergencial, que estabelece gatilhos a serem acionados para conter despesas públicas. Um deles veta reajustes para o funcionalismo público em caso de restrições fiscais e tem gerado insatisfação de classes como os policiais. De acordo com o ministro, isso não é motivo de preocupação, porque as medidas não necessariamente serão usadas e são importantes porque "sinalizam responsabilidade fiscal para o mercado".

A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o projeto que recria o auxílio emergencial e deve votar ainda hoje em segundo turno. O orçamento previsto para a medida é de R$ 44 bilhões e 46 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. "A PEC vai viabilizar que o governo possa fazer chegar aos brasileiros que mais precisam o auxílio para atravessar a crise", disse.

A MP vai detalhar como os R$ 44 bilhões serão disponibilizados para fazer o pagamento do benefício, que vai ser disponibilzado para menos pessoas nessa segunda etapa. No início do programa, 68 milhões de pessoas chegaram a receber o auxílio, mas, segundo ministro, uma análise de dados permitiu direcionar o pagamento às pessoas mais necessitadas.

Sobre o orçamento do auxílio ficar fora do teto de gastos, o ministro não vê sinal de excesso de gastos pelo Executivo, uma vez que a medida foi definida em acordo com a equipe do Ministério da Economia e aprovada pelo Congresso. "O mercado consegue enxergar que não é uma medida que visa a comprometer a responsabilidade fiscal do governo".

Segurança pública

Sem conseguir escapar dos gatilhos de congelamento de salários contidos na PEC emergencial, 24 entidades policiais de todo o Brasil, integrantes da UPB (União dos Policiais do Brasil) se posicionaram de forma conjunta na terça-feira (9) dizendo que o governo trata os profissionais da segurança pública com "desprezo". Nesta quarta, a categoria informou em entrevista coletiva em Brasília que considera uma paralisação caso a PEC seja aprovada.