Ministro da Ciência, Marcos Pontes, deixa hospital após exames

O ministro Marcos Pontes, que teve alta após exames Marcelo Camargo/Agência Brasil 28.03.2019

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, passou a manhã desta quinta-feira (12) no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília. Após realizar exames e ser medicado, ele deixou a unidade no período da tarde.

De acordo com boletim médico divulgado pelo HFA, o ministro deu entrada no hospital às 7h45 apresentando tonturas, dificuldade de deambulação (caminhar), náuseas, vômitos e sudorese. Ainda segundo o documento, os sintomas começaram há uma semana, mas se agravaram na madrugada desta quinta-feira.

O hospital informou que o ministro foi submetido à avaliação pela clínica médica e otorrinolaringologia, passou por exames clínicos e laboratoriais e recebeu medicação para os sintomas. "Após período de observação, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com recomendação de repouso absoluto pelo período mínimo de 48 horas", informou o boletim. O boletim não informou quais são as hipóteses diagnósticas para o quadro do ministro. O ministério negou que ele tivesse sido internado.

Pontes, de 56 anos, foi o primeiro - e único - astronauta brasileiro. Ele viajou ao espaço em 2006, a bordo de um foguete russo.

No governo, o ministro tem sofrido com cortes no orçamento. Recentemente, anunciou que sua pasta não terá dinheiro para pagar bolsas de pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) até o fim do ano.

Na semana passada, ele fez remanejamento interno no orçamento para pagar o valor referente ao mês de setembro.

A situação até o fim do ano, porém, ainda não está resolvida. Faltam ainda R$ 250 milhões até dezembro para garantir os repasses aos bolsistas. O pedido do ministro é que o dinheiro seja obtido junto do fundo abastecido com recursos recuperados pela Operação Lava Jato, mas ainda não há definição.

