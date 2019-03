Ministro da educação diz estudar militarização em escola de Suzano Expansão de escolas com gestão compartilhada com a Polícia Militar é uma das apostas do governo Bolsonaro e foi elencada como prioridade Ministro da educação diz estudar militarização em escola de Suzano

Velez afirma que possibilidade será discutida com prefeito de Suzano Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

O ministro Ricardo Velez Rodríguez publicou na tarde desta sexta-feira (22) um comunicado em que informa estudar a viabilidade de implementar o modelo cívico-militar na escola estadual Raul Brasil, em Suzano. Um massacre na unidade no último dia 13 deixou dez mortos.

Apesar de a escola ser administrada pela rede estadual de São Paulo, o ministro diz que a possível militarização da unidade vai ser discutida com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, na segunda-feira, 25.

A expansão de escolas com gestão compartilhada com a Polícia Militar é uma das apostas do governo Jair Bolsonaro e foi elencada como uma das prioridades para a área da educação.

No início do ano, houve inclusive uma reformulação no Ministério da Educação para a criação de uma nova subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares.

O ministro também anunciou que antecipou o repasse anual do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para a unidade "como um alento à comunidade escolar de Suzano". O recurso é enviado anualmente para todas as escolas públicas brasileiras e dá liberdade para que utilizem da maneira que acharem melhor.

