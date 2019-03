Ministro da Educação vai a Suzano prestar apoio após massacre

Ministro lamentou massacre em escola Guilherme Padim/ R7 - 14.03.2019

O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, está em Suzano (SP) na manhã desta quinta-feira (14) para prestar apoio aos familiares das vítimas e sobreviventes do massacre na escola Estadual Professor Raul Brasil.

Nesta manhã, acontece o velório coletivo de seis dos dez mortos na escola. O ministro compareceu ao local para prestar condolências aos familiares das vítimas, acompanhado do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

A cerimônia é realizada na Arena Suzano, ginásio localizado próximo a escola. Vélez Rodríguez afirma que o "Brasil está de luto".

Eu e minha equipe ministerial estamos em Suzano para prestar apoio aos familiares e sobreviventes, assim como entender e buscar maneiras de impedir que isso se repita. Prestaremos condolências às vítimas do terrível episódio ocorrido no dia de ontem. O Brasil está de Luto. — Ricardo Vélez (@ricardovelez) 14 de março de 2019

Dois atiradores entraram na escola e dispararam contra estudantes e funcionários na manhã de quarta-feira (13). Foram feitos ao menos 30 disparos.

Segundo o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Camilo Pires de Campos, cinco alunos do colégio, duas funcionárias e o tio de um dos dois autores do crime morreram no massacre. Os atiradores Guilherme Taucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro também morreram. Houve nove feridos.

Campos afirma também que Guilherme e Luiz cometeram suicídio quando viram os policiais militares no local.

"Quando se depararam com a Força Tática, com o sargenteo Camargo, cabo Airana e cabo Diniz, eles [atiradores] estavam prestes a entrar em uma sala com dezenas de alunos. Se depararam com o escudo, e cometeram o suicídio. Não está identificado se um atirou", disse o secretário.