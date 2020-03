Ministro da infraestrutura faz visita à sede da Record TV em SP

Do R7

Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da infraestrutura, ao lado de André Dias, superintendente de rede da Record TV Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (6), a Record TV recebeu a visita institucional do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que falou das metas de sua pasta visando o equilíbrio da matriz de transporte.

“O caminhão sempre vai ser importante, mas a substituição do frete de longa distância pelo frete de curta distância é preciso e no final traz um equilíbrio para a matriz. Isso vai ser obtido por meio de um programa vigoroso de incentivo à cabotagem para explorar um potencial que nós temos, o programa ferroviário que também é muito ousado e vai trazer entre 30 e 40 bilhões de reais investidos em ferrovias nos próximos 5 anos”.

O Ministério da Infraestrutura destaca-se no governo atual pelas suas entregas. Em 2019, os leilões e concessões na área de transportes renderam mais de R$ 15 bilhões ao governo federal. Além disso, foram concluídas obras em 15 rodovias federais de 14 estados. Este ano, o Ministro promete entregar 52 obras, quase uma por semana.

O Ministro foi recebido na sede da Record TV em São Paulo pelo superintendente de Rede, André Dias, e pelo diretor nacional de comunicação, Celso Teixeira.

Confira nas multiplataformas do Jornal da Record o boletim com a entrevista completa do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.