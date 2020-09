Ministro da Justiça descobre doença no coração e está sob observação

André Mendonça foi submetido a um cateterismo Marcos Corrêa/PR – 16.10.2019

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, descobriu neste domingo (13) sofrer de uma doença do coração, a miocardite aguda. Ele sentiu-se mal na madrugada de sábado (12) para este domingo (13) e precisou buscar um hospital em Brasília para fazer exames cardíacos.

Mendonça foi internado no Hospital Brasília, no Lago Sul, na capital federal.

Segundo a equipe de cardiologia do Hospital Brasília foi descartado infarto e diagnosticada miocardite aguda, inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral. O ministro realizou novo rastreio para coronavírus e teve PCR e Tomografia com resultados negativos.

Leia: Ministério da Justiça notifica supermercados por alta dos alimentos

De acordo com o hospital, o ministro André Mendonça, que foi submetido a um cateterismo, foi medicado e está bem. Por orientação médica, ele continuará internado para observação pelas próximas 48 horas.