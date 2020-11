Ministro da Saúde segue internado em hospital das Forças Armadas

Pazuello foi diagnosticado com a covid-19 há 12 dias REUTERS/Adriano Machado - 09/06/2020

Diagnosticado há 12 dias com a covid-19 e hospitalizado há três, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segue internado no Hospital das Forças Armadas. O novo boletim do Ministério da Saúde divulgado por volta das 17h desta segunda-feira (2) diz que Pazuello segue em repouso e já não apresenta quadro de desidratação.

"Não houve nenhuma nova intercorrência. Pazuello está bem e disposto, mas continuará sendo monitorado pela equipe médica", afirma o documento. A pasta, no entanto, não informa previsão sobre quando o ministro deve ser liberado. Ele passará a noite de hoje no hospital, segundo a assessoria.

Pazuello foi internado na noite de sexta-feira (30), no DF Star. Na ocasião, o ministério trazia uma expectativa de que ele seria liberado "brevemente". Mas, com o acompanhamento médico, a decisão foi de permanecer na unidade. Ele ficou na unidade até domingo (1º), quando teve alta.

Em vez de ir casa, no entanto, o ministro foi encaminhado para o Hospital das Forças Armadas. Pouca informação foi divulgada para explicar o motivo dessa transferência. Segundo o ministério, a razão foi "para análise da equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para covid-19" e também que "o procedimento é regulamentar para o tratamento que teve início em unidade de saúde militar".

Antes de ir para o DF Star, Pazuello estava cumprindo isolamento em um hotel de trânsito dos oficiais, no Setor Militar Urbano, na capital federal, e sentiu febre e dor de cabeça.

