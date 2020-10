Do R7

Ministro das Comunicações, Fábio Faria, é diagnosticado com covid-19 Em vídeo nas redes sociais, ministro diz que está bem, sem sintomas e que vai continuar trabalhando e cumprindo a agenda de casa

O ministro Fábio Faria, que teve diagnóstico positivo de covid-19 Carolina Antunes/PR

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, teve diagnóstico positivo para covid-19 nesta quinta-feira (15). Em vídeo postado em rede social, Faria afirma que está bem, sem sintomas e que continuará cumprindo agenda e trabalhando de casa.

O ministro conta que esteve em jantar na semana passada, onde várias pessoas depois apresentaram os sintomas da doença. Ele fez exames que deram negativo. Na quarta-feira, Faria apresentou dor de cabeça e febre que chegou a 37,1 graus. Dois testes deram negativo. Mas nesta quinta-feira, saiu o resultado do exame PCR com diagnóstico positivo para covid-19.

"Ontem mesmo comecei tratamento com hidroxicloriquina e azitromicina e estou com zero sintomas, a dor de cabeça foi embora e vou continuar trabalhando e cumprindo a agenda integral em home office", afirmou o ministro.

No último fim de semana, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que também esteve no jantar citado por Faria, informou que teste deu positivo para covid-19. O senador Eduardo Braga (MDB-AM), que esteve no mesmo evento, também teve exame positivo.