Ministro de Minas e Energia visita subestação no interior do Amapá Equipe esteve em Laranjal do Jari, no interior do estado, para acompanhar ações de restabelecimento da energia após apagão, que começou na terça

Ministro de Minas e Energia visitou subestação no interior do Amapá Divulgação / MME

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, realizou uma visita técnica à subestação de Laranjal do Jari, no interior do Amapá, na manhã deste domingo (8). O local pertence à empresa Linhas Macapá de Transporte e Energia. O objetivo é acompanhar as ações de restabelecimento total da energia no estado, que viveu um apagão desde terça-feira (3).

Acompanharam o ministro, o diretor-Geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Pepitone, e o secretário de Energia Elétrica do MME, Rodrigo Limp. A equipe chegou ao local de helicóptero.

Leia mais: Justiça dá prazo de 3 dias para restabelecimento de energia no AP

Neste domingo, o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, realizou uma visita técnica à subestação de Laranjal do Jari, no interior do Amapá, da empresa Linhas Macapá de Transporte e Energia, a fim de acompanhar as ações de restabelecimento total da energia no estado. pic.twitter.com/FP2fs7gsGa — Ministério de Minas e Energia (@Minas_Energia) November 8, 2020

Após o colapso no sistema de abastecimento de energia elétrica no Amapá, uma reunião foi realizada neste sábado (7) entre o ministro de Minas e Energia, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e a área técnica para discutir a gestão da crise. Após o encontro, Alcolumbre e Albuquerque decolaram para o estado.

De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o abastecimento de energia de todo o estado era feito por apenas um transformador, que pegou fogo. "Dos três transformadores da empresa estadual de energia, um está em manutenção desde dezembro de 2019. Outro ficou destruído após pegar fogo. E um terceiro carecia de manutenção básica para voltar a funcionar."

Veja também: Restabelecimento total de energia no AP deve ocorrer semana que vem

Houve protestos no estado com barricadas e panelaço e, na manhã de sábado, o fornecimento de energia foi retomado parcialmente. O blecaute deixou 14 dos 16 municípios do estado sem luz.